Приморье получило 84 млн руб. на трудоустройство работников, которые из-за коронавируса могут потерять работу

25.03.20 07:36

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 марта. Interfax-Russia.ru - 84 млн рублей направлено из федерального бюджета на финансирование общественных работ в Приморье для поддержки людей, находящихся в неоплачиваемых отпусках из-за распространения коронавируса, сообщила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"Из федерального бюджета мы получили 84 млн рублей на организацию общественных работ. Сейчас люди, которые вынужденно находятся в отпусках без сохранения зарплаты, имеют возможность обратиться к нам. Они будут получать 14 тыс. 500 руб. и будут заняты общественными работами на благоустройстве", - сказала Щербина на очередном заседании краевого Законодательного собрания.

Как сообщалось, в среду в Приморье были приняты поправки в краевые законы, устанавливающие пониженные налоговые ставки и льготы для бизнеса, работающего в сфере туризма и обслуживания.