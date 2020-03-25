Коронавирус подтвердился еще у двоих красноярцев

25.03.20 07:57

© РИА Новости. Павел Лисицын

25 марта. Interfax-Russia.ru - Два новых случая заражения Covid-19 подтверждены в Красноярске, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Коронавирус подтвержден еще у двоих пациентов больницы скорой медицинской помощи, которые ранее находились под подозрением, сейчас всего в Красноярске зарегистрировано пять случаев заражения", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что все трое пациентов, зараженных коронавирусом, излечились в Красноярске, еще трое с диагнозом Covid-19 остаются в больнице. Все заболевшие ранее приехали в краевой центр из Европы.

В настоящее время под наблюдением на дому находится 5719 жителей краевого центра. Всего на коронавирус в крае обследовано 2381 человек.