|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.03.20 08:04
Волна цунами высотой 0,5 метра пришла в Северо-Курильск, разрушений нет - МЧС РФ
"Пришла первая волна, разрушений, по предварительной информации, нет", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, высота волны составила около 50 см. По предварительной информации жертв нет.
"Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности", - сказали в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в городе из-за угрозы цунами эвакуированы в безопасные места около 400 человек.
Решение об отмене тревоги специалисты примут после начала отлива.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,2 в Тихом океане в 250 км от Северо-Курильска.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket