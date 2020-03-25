Бывший мэр города Обь в Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела

25.03.20 07:59

© РИА Новости. Антон Денисов

25 марта. Interfax-Russia.ru - По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Обь Новосибирской области, сообщает в среду прокуратура региона.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ - превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки установлено, что глава города незаконно отменил постановления о признании аварийными и подлежащими сносу 30 многоквартирных домов, в результате нарушены права и законные интересы граждан, имеющих право на переселение из ветхого и аварийного жилья.

По иску прокурора города указанные действия главы муниципального образования признаны судом незаконными. Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении бывшего главы города было возбуждено уголовное дело.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что дело возбуждено в отношении, который возглавлял город Обь с 2015 года и ушел в отставку в начале 2020 года.