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25.03.20 07:59
Бывший мэр города Обь в Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ - превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан", - говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки установлено, что глава города незаконно отменил постановления о признании аварийными и подлежащими сносу 30 многоквартирных домов, в результате нарушены права и законные интересы граждан, имеющих право на переселение из ветхого и аварийного жилья.
По иску прокурора города указанные действия главы муниципального образования признаны судом незаконными. Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении бывшего главы города было возбуждено уголовное дело.
Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что дело возбуждено в отношении, который возглавлял город Обь с 2015 года и ушел в отставку в начале 2020 года.
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