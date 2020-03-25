Семь человек погибли в пожаре под Пензой - МЧС

25.03.20 08:08

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 марта. Interfax-Russia.ru - Число погибших в результате пожара под Пензой увеличилось до семи человек, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненным данным, на пожаре в частном доме в городе Нижний Ломов погибли четверо взрослых и три ребенка", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС журналистам уточнили, что сгорел одноэтажный жилой дом.

"В доме обнаружены семеро погибших - три девочки 2012 года рождения и 2008 г.р., а также четверо взрослых", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Частный деревянный дом площадью 100 кв. м выгорел полностью.