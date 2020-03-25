Два миллиона медицинских масок поступит в Иркутскую область в апреле

25.03.20 08:09

© РИА Новости. Виталий Тимкив

25 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Иркутской области формируют стратегический запас медицинских масок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Сейчас Иркутская область приобретает миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа. Стоимость в аптеках будет 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая - до 20-го", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через киоски Союзпечати. Резервный фонд региона выделяет средства на закупку необходимых изделий.

"В Иркутской области созданы все условия для того, чтобы оперативно предотвратить любые проявления вируса. Выстроены договорные отношения со всеми поставщиками нужных медицинских препаратов и средств защиты. Федеральным штабом и правительством РФ принято решение об упрощении госзакупок: это поможет без долгих согласований и аукционов закупать необходимые медицинские изделия", - приводятся в сообщении слова и.о. председателя правительства области Константина Зайцева.

По данным правительства региона на утро 25 марта, в области нет случаев заражения коронавирусной инфекцией.