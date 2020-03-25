25.03.20 08:13

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 14 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Из медицинского центра в Коммунарке было выписано еще пять пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции. Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов", - сообщила Ракова в среду журналистам.

По ее словам, все пациенты ранее посещали европейские страны.

"При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации", - сообщила Ракова.

По данным на 24 марта коронавирус Covid-19 был подтвержден в Москве у 290 человек.

"В Москве подтверждены еще 28 случаев коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрированы 290 случаев заболевания", - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом по столице во вторник.