Еще один человек на Ставрополье заразился COVID-19

25.03.20 08:25

© РИА Новости. Павел Лисицын

25 марта. Interfax-Russia.ru - Второй случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Из 11 человек, у которых были подозрения на заражение, пришло (из Новосибирска - ИФ) 10 результатов анализов. Из них коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека", - сказал Владимиров в видеообращении на своей странице в инстаграме в среду.

Он уточнил, что результаты одного из 11 тестов, отправленных ранее в Новосибирск, не готовы, "ждем". Помимо этого еще одна подозрительная проба отправлена из края в лабораторию "Вектор", поскольку экспресс-тест подтвердил наличие коронавируса у еще одного человека "из близкого окружения первой заразившейся".

Все проверенные 10 человек также контактировали с первой заразившейся Covid-19 в крае - врачом-инфекционистом, которая вернулась из Испании.

"Все, у кого есть подозрение на коронавирус, находятся в краевой инфекционной больнице, в изолированных боксах. Угрозы распространения болезни от них нет", - добавил губернатор.

Состояние пациентов удовлетворительное. Вся необходимая помощь им оказывается, подчеркнул Владимиров.

Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону сообщалось, что уголовное дело по двум статьям - 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ возбудили в Ставропольском крае в отношении врача по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения Covid-19.