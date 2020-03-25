Стартует прием заявлений для "Мобильного избирателя" для голосования по Конституции

25.03.20 08:29

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Граждане, которые не смогут находиться на своем участке в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с 25 марта смогут подать заявление для голосования по механизму "Мобильный избиратель".

В период с 25 марта по 16 апреля нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения через портал "Госуслуги" либо в МФЦ, либо в территориальную комиссию. С 11 по 16 апреля принимать заявления будут в участковых избирательных комиссиях.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента назначено на 22 апреля. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование может быть перенесено на более поздний срок, если ситуация с коронавирусом будет обостряться, однако пока подготовка идет согласно утвержденному ЦИКом плану.

23 марта Мосгоризбирком принял положение об электронном дистанционном голосовании в Москве на общероссийском голосовании. Возможность дистанционно в электронном виде проголосовать по вопросу изменений в Конституцию РФ у москвичей будет в течение четырёх дней - с 8:00 19 апреля до 20:00 22 апреля.

Для участия в электронном голосовании необходимо также предварительно подать заявку через портал mos.ru либо единый портал госуслуг. Согласно решению МГИК, предполагалось, что прием заявок будет вестись также с 25 марта до 00:00 16 апреля.

Однако положение об электронном голосовании в Москве вступит в силу только после согласования с Центризбиркомом, это подтвердил "Интерфаксу" зампред ЦИК Николай Булаев. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании. В пресс-службе ЦИК сообщили, что следующее заседание состоится 27 марта.