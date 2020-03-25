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25.03.20 11:38

Тревога цунами на Северных Курилах снята

© РИА Новости. Евгений Биятов
25 марта. Interfax-Russia.ru - Тревогу цунами, объявленную в среду днем в связи с сильным землетрясением, отменили в городе Северо-Курильск (о. Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области), сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в центре цунами управления Сахалингидрометслужбы.

"Тревога цунами снята", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду руководитель центра цунами управления Сахалингидрометслужбы Татьяна Ивельская сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что тревога цунами в Северо-Курильске ориентировочно продлится до 18:00 по сахалинскому времени (10:00 мск).

"Мы, конечно, перестраховываемся, продолжаем наблюдение за морем. И ждем окончания морского прилива и начала отлива. "Пакеты" волн (цунами - ИФ) еще будут наблюдаться какое-то время, так как в том районе достаточно высокая скорость морских течений. Ничего разрушительного нет, волны слабые. Для населения опасности нет. Мы сохраняем тревогу для работы в морском порту", - сказала Ивельская.

В настоящее время жители Северо-Курильска, эвакуированные на возвышенности, вернулись в дома.

Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает, что в Северо-Курильске завершилось первичное обследование объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта и жилого фонда.

"Обследовано 7 социально-значимых объектов (2 образовательных, 1 лечебное, 1 дошкольное и 3 культурных учреждения), 1 теплоэлектростанция и 2 котельных, а также 114 жилых домов. Установлено повреждение в результате землетрясения 25 печных стояков в домах. Проводятся ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, мощное землетрясение произошло в Тихом океане у Курильских островов в среду в 14:49 по камчатскому времени (5:49 мск). По уточненным данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, его магнитуда составила 7,6. Эпицентр находился в 226 км юго-восточнее г. Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир, в 438 км южнее Петропавловска-Камчатского. Жертв и разрушений нет.

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