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25.03.20 09:49

АСВ выставило на торги имущество обанкротившегося Бум-банка за 540 млн рублей

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
25 марта. Interfax-Russia.ru - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 29 апреля проведет аукцион по реализации имущества Бум-банка (Нальчик), признанного банкротом в июле 2018 года, сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Суммарная начальная цена продажи имущества составляет 537,328 млн рублей.

Имущество разделено на 30 лотов, из них 24 предполагают реализацию земельных участков, жилых и нежилых зданий на общую сумму 462,786 млн рублей. Посредством пяти лотов планируется реализовать автомобили (4,474 млн рублей), еще одним лотом - 53,3%-ную долю в уставном капитале ООО ТД "Чегемский" (37,136 млн рублей).

Прием заявок на участие в аукционе завершится 24 апреля.

Ранее сообщалось, что конкурсное производство в отношении Бум-банка Арбитражный суд Кабардино-Балкарской республики ввел по заявлению ЦБ РФ в июле 2018 года сроком на 1 год. Впоследствии процедура была продлена, последний раз - до 24 июля 2020 года. Конкурсным управляющим утверждена госкорпорация "АСВ".

Бывший председатель наблюдательного совета банка Рая Кумыкова и совладелец банка Каншоби Ажахов обратились с жалобой на решение о введении конкурсного производства. В декабре 2018 года Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд им отказал, а в мае 2019 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций.

Лицензию на осуществление банковских операций Банк России отозвал у Бум-банка с 1 июня 2018 года и ввел временную администрацию. Причиной стало "использование банком рискованной бизнес-модели", ориентированной, преимущественно, на кредитование физических лиц. Такая модель привела к формированию на балансе финучреждения "значительного объема активов сомнительного качества" при том, что основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлеченные денежные средства населения, отмечал регулятор. Также ЦБ констатировал, что во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Бум-банк по итогам первого квартала 2018 года занимал 377-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ажахов владеет долей в 20,89% в уставном капитале ООО "Бум-банк".

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