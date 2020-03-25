Вернувшиеся из-за рубежа челябинцы сдадут тест на коронавирус в аэропорту

25.03.20 09:58

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 марта. Interfax-Russia.ru - Всех прилетающих из-за рубежа в аэропорту Челябинска будут встречать сотрудники транспортной полиции, чтобы сразу ставить их на учет медиков, сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт журналистам в среду.

"Принято решение, что в самолёт сотрудники аэропорта будут заходить вместе с сотрудниками транспортной полиции. Полицейские будут объявлять, что транзитные пассажиры с зарубежных рейсов должны зайти в отдельный автобус, который доставит их на регистрацию", - сказал Гехт.

По ее данным, после этого в здании аэропорта их осмотрят медики, возьмут анализы на коронавирус, объяснят правила карантинного режима.

Она также уточнила, что правоохранительным органам будут передаваться поступающие из Москвы списки транзитных пассажиров. Ожидается, что до конца марта в регион из зарубежных поездок вернутся еще порядка 57 тыс. жителей области.

"Все они будут проходить тщательное обследование и наблюдение уже в аэропорту. Мы надеемся, что наличие полицейского будет дисциплинировать граждан, и они будут ответственнее подходить далее к режиму самоизоляции", - пояснила первый вице-губернатор.

Кроме того, по ее информации, региональный Минздрав и областное управление МВД подписали во вторник алгоритм взаимодействия при наблюдении за находящимися на карантине.

"Думаю, что уже сегодня совместные выходы начнутся по территории области. В том числе будут работать с соседями, чтобы проконтролировать выполнение карантинного режима. Наша задача сейчас - снабдить полицейских средствами индивидуальной защиты, чтобы они имели маски, перчатки", - уточнила Гехт.

По ее данным, в Челябинске за прошедшие сутки было сделано более 800 проб на новый коронавирус, все дали отрицательный результат.