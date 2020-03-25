ЗАГС Кузбасса ограничивает количество людей на регистрациях из-за коронавируса

25.03.20 10:03

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

25 марта. Interfax-Russia.ru - Управление ЗАГС по Кузбассу просит молодоженов сократить количество приглашенных на регистрацию гостей и отменяет торжества у юбиляров в качестве мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба управления.

"Настоятельно рекомендуем минимизировать количество приглашенных гостей в орган ЗАГС во время государственной регистрации заключения брака до пяти-шести человек. Запланированные торжественные мероприятия по чествованию юбиляров супружеской жизни в ближайшее время проводиться не будут", - говорится в сообщении.

Также ведомство просит минимизировать личные посещения органов ЗАГС региона и рекомендует пользоваться интернет-ресурсами для подачи заявлений и консультаций.

Как сообщалось, в Кемерово были зафиксированы два случая заражения коронавирусом, один человек выздоровел, у второго наблюдается улучшение состояния здоровья. Еще 12 человек находятся под наблюдением врачей.

В регионе действует режим "Повышенной готовности", отменены мероприятия численностью более 50 человек.