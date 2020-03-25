Почти 1,5 млрд руб. получит Роспотребнадзор на средства диагностики коронавируса

25.03.20 10:09

© РИА Новости. Игорь Зарембо

25 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выделит Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса, сообщает в среду сайт кабинета министров.

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1400000 тыс. рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Кроме того, ведомству поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить доклад в правительстве до 1 февраля 2021 года.