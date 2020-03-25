Состояние второго заразившегося Covid-19 на Ставрополье оценивается как хорошее

25.03.20 10:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 марта. Interfax-Russia.ru - Второй житель Ставрополья, у которого подтвердилось заражение коронавирусом, находится в краевой инфекционной больнице, чувствует себя хорошо, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая в среду.

"Хорошее состояние, в специфическом лечении не нуждается", - сказала Дроздецкая.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщил о том, что в крае подтвержден второй случай заражения Covid-19 - пациент контактировал с первым заразившимся в регионе.

В настоящее время власти ожидают из центра в Новосибирске результаты анализов еще двух человек, у которых ставропольские медики заподозрили наличие коронавируса.

Первый случай заражения Covid-19 на Ставрополье был выявлен у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням краевого Минздрава, профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета Ирины Санниковой, которая 6-9 марта отдыхала в Испании. После возвращения она не самоизолировалась, не сообщила о поездке руководству, ходила на работу, читала лекции. 17 марта медик в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали Covid-19. Позже она была освобождена от должности.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ.