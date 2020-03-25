Еще 5 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса

25.03.20 10:19

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

25 марта. Interfax-Russia.ru - В Подмосковье выписали еще пять человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

"Пять пациентов благополучно вылечились от коронавируса нового типа и выписаны из больниц Московской области. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье семь случаев выздоровления.

На данный момент в регионе зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией.