Спрос на аренду подмосковных дач вырастет вдвое

25.03.20 10:23

© РИА Новости. Сергей Пятаков

25 марта. Interfax-Russia.ru - Двукратное увеличение числа сделок по сравнению с летним сезоном 2019 года прогнозируют эксперты "Инком-Недвижимость".

"В настоящее время спрос на 14% превышает показатель годичной давности (по состоянию на март). С большой долей вероятности можно прогнозировать, что летом количество сделок в сегменте вдвое превысит показатель теплого сезона 2019 года", - заверили эксперты компании.

Они пояснили, что прогноз построен на изменениях в мировой экономике, ослаблении отечественной валюты и общей финансовой нестабильности даже в случае скорого окончания пандемии.

"Мы связываем всплеск несезонной активности арендаторов, главным образом, с вынужденной самоизоляцией по причине пандемиии коронавируса и отменой дальних путешествий", - говорят в компании.

Рост спроса, по мнению специалистов компании, будет сопровождаться повышением цен. Так, усредненная арендная ставка у коттеджей может стать выше на 20% и достигнуть 150 тыс. рублей, у дач - подняться на 10%, до 55 тыс. рублей в месяц.