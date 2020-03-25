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25.03.20 10:23
Спрос на аренду подмосковных дач вырастет вдвое
"В настоящее время спрос на 14% превышает показатель годичной давности (по состоянию на март). С большой долей вероятности можно прогнозировать, что летом количество сделок в сегменте вдвое превысит показатель теплого сезона 2019 года", - заверили эксперты компании.
Они пояснили, что прогноз построен на изменениях в мировой экономике, ослаблении отечественной валюты и общей финансовой нестабильности даже в случае скорого окончания пандемии.
"Мы связываем всплеск несезонной активности арендаторов, главным образом, с вынужденной самоизоляцией по причине пандемиии коронавируса и отменой дальних путешествий", - говорят в компании.
Рост спроса, по мнению специалистов компании, будет сопровождаться повышением цен. Так, усредненная арендная ставка у коттеджей может стать выше на 20% и достигнуть 150 тыс. рублей, у дач - подняться на 10%, до 55 тыс. рублей в месяц.
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