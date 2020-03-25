"Тотальный диктант-2020" перенесен с апреля на 17 октября

25.03.20 10:41

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 марта. Interfax-Russia.ru - Определена дата проведения "Тотального диктанта", который традиционно проводится в апреле, но в этом году из-за пандемии коронавируса перенесен на осень.

"Тотальный диктант-2020" состоится 17 октября", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в оргкомитете акции.

Собеседник агентства отметил, что приостановленное в марте "Тотальное путешествие", предшествующее диктанту, будет возобновлено в сентябре.

"Тотальный диктант-2020" должен был состояться 4 апреля, его столицей выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов.

В сообщении, распространенном организаторами, также сообщается, что с середины сентября начнутся повторные курсы подготовки к "Тотальному диктанту" в офлайн- и онлайн-формате, 8 октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру.

"Перенос "Тотального диктанта" - событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр: такого не было еще ни разу. Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.

Также сообщается, что поскольку многие участники по всему миру ждали акции именно 4 апреля, организаторы решили не оставлять поклонников проекта в одиночестве и провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку.

Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов.

Организатор мероприятия - Фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Авторами текстов в разные годы были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович и другие литераторы. Ранее авторы традиционно читали диктант в НГУ.