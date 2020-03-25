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25.03.20 10:38

Рестораторы Владивостока просят у властей поддержки на фоне коронавируса

© РИА Новости. Вадим Жернов
25 марта. Interfax-Russia.ru - Более 60 владельцев ресторанов и кафе во Владивостоке обратились к губернатору Приморского края с просьбой освободить их от налогов, ввести каникулы на уплату коммунальных платежей и способствовать получению беспроцентных займов.

"Заведения общепита обеспечивают работой людей, которые относятся к уязвимым, но социально активным группам населения: студенты, молодые семьи, семьи с пенсионерами. Мы несем ответственность за людей и их семьи и просим региональную власть рассмотреть возможность принять экстренные и чрезвычайные меры поддержки отрасли общественного питания", - говорится в тексте обращения Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, которое адресовано губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

В тексте уточняется, что по данным на 2019 год в кафе и ресторанах города работали около 10 тыс. человек. В связи с мерами против коронавируса отрасль потеряла от 25% до 70% гостей, увеличилась себестоимость продуктов.

"Эти факторы привели к тому, что функционирование многих предприятий происходит ниже точки безубыточности, ресурсы заведений истощаются, даже при развитии ситуации в Приморье по "мягкому" сценарию (без введения карантина) очевиден немедленный риск массовых банкротств и сокращения рабочих мест не менее чем на 50%", - отмечается в обращении.

В качестве мер по оказанию поддержки бизнесу рестораторы просят признать эпидемию коронавируса на территории Приморского края форс-мажором, а также с помощью государственных кредитных учреждений способствовать получению беспроцентных займов для погашения кассовых разрывов с отсрочкой выплаты суммы основного долга.

Рестораторы предлагают освободить их предприятия от уплаты налогов и ввести каникулы на коммунальные платежи, отменить проверки и приостановить действие статей ГК РФ об ответственности за задержку зарплаты. Также среди предложений - сохранение фестивалей дальневосточной кухни, но переход их в режим доставки на дом и обеспечение персонала заведений антисептическими средствами и защитными масками.

Как сообщалось, в среду в рамках исполнения решений правительства РФ о борьбе с коронавирусом в Приморье были приняты поправки в краевые законы, устанавливающие пониженные налоговые ставки и льготы для бизнеса, работающего в сфере туризма и обслуживания. В частности, для ресторанов, применяющих упрощенную систему налогообложения, ставка по объекту "доходы" сократилась с 6% до 1%, а по системе "доходы минус расходы" - с 15% до 5%.

Правительство России приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на три месяца для малых и средних предприятий - арендаторов государственного или муниципального имущества, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.

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