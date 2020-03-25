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25.03.20 10:41

Фальков: общежития вузов в РФ опустели наполовину

© РИА Новости. Владимир Астапкович
25 марта. Interfax-Russia.ru - Почти половина студентов решили уехать из общежитий российских вузов домой и учиться удаленно, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Что на сегодняшний день фиксируем? У нас порядка 45% студентов, проживающих в общежитиях, они общежития покинули и выразили желание уехать домой", - сказал Фальков на брифинге для журналистов в правительстве РФ в среду.

Он пояснил, что, поскольку большинство вузов перешли на дистанционное обучение в условиях распространения коронавирусной инфекции, у студентов нет необходимости непосредственно присутствовать в аудиториях, и они могут учиться из любой точки, в том числе из другого города.

Тем не менее, закрывать общежития вузы не стали, потому что возможность уехать есть не у всех студентов, добавил министр.

"С другой стороны, без надобности общежития на карантин вузы не закрывали, поскольку есть сложности для части студентов уехать в место их постоянного проживания, откуда они приехали. Это, во-первых, финансово затратно, а для иностранцев это вообще особая история", - отметил Фальков.

Глава Минобрнауки напомнил, что министерство не стало рекомендовать университетам закрывать общежития и призвало ректоров действовать по ситуации.

"Мы рекомендовали вузам принимать решение, с одной стороны, исходя из интересов студентов, и с другой стороны, исходя из эпидемиологической ситуации. Одного универсального решения для всех регионов страны, для всех вузов нет", - сказал Фальков.

Ранее в марте в связи с распространением Covid-19 в России Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение студентов. Порядка 80% университетов последовали этой рекомендации, уточнил Фальков.

"Порядка 80% вузов прислушались к этой рекомендации и перевели работу в дистанционный формат. Если брать вузы, подведомственные министерству науки и высшего образования, - те вузы, которые расположены в РФ, - 100 процентов, все вузы перешли на дистанционный формат работы со студентами", - отметил министр.

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