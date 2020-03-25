Второй пакет мер по поддержки экономики в условиях коронавируса готовят в РФ

25.03.20 10:45

© РИА Новости. Владимир Федоренко

25 марта. Interfax-Russia.ru - Сенаторы направили предложения по второму пакету мер поддержки экономики РФ в условиях борьбы с коронавирусом, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Достаточными ли будут уже введенные или разрабатываемые меры, будет зависеть от того, как они будут конкретно сформулированы, и от сценария, по которому пойдёт ситуация.

Но сегодня уже готовится второй пакет, и мы направили туда также свои предложения", - сказал Журавлев на заседании СФ в среду.

По его словам, сенаторы, в частности, предлагают поддержку граждан и платёжеспособного спроса, а также уязвимых отраслей и секторов.

"Создан список системообразующих предприятий, и мы попросили включить туда предприятия регионального значения. И важно, чтобы правительство синхронизировало эту работу с регионами и губернаторами", - сказал Журавлев.

Также предлагается расширить инструменты предоставления ликвидности для предприятий, важных отраслей и отдельных секторов, таких как строительство и малый бизнес.

"Сейчас самое главное - создать уверенность у населения, что доходы даже в случае временной потери работы на уменьшатся, а у бизнеса - что будет конкретная поддержка, в том числе возможность кредитоваться по докризисным ставкам", - отметил Журавлев.