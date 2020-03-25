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25.03.20 14:22

В ГД считают невозможным освободить россиян от оплаты ЖКХ из-за COVID-19

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
25 марта. Interfax-Russia.ru - В России нет возможности освободить всех россиян от оплаты услуг ЖКХ, однако в ряде регионов может быть оказана адресная помощь, сообщила в среду "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов направил главе Минстроя Владимиру Якушеву предложение с просьбой освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.

"Я считаю, что это совершенно невозможно, у нас итак огромная задолженность в сфере жилищно-коммунальных услуг. И если заботиться о гражданах, то надо, в первую очередь, усиливать адресную защиту, а не заниматься популизмом", - сказала Хованская.

Она добавила, что адресная помощь по оплате услуг ЖКХ должна быть оказана тем гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

"Нужно думать о тех, кто остается без средств существования в этот тяжелый период. Необходимо усилить адресную защиту, особенно, в дотационных регионах, где за коммунальные услуги надо отдавать не 10%, как в Москве, а 22%. Адресная помощь должна быть направлена в эти регионы", - подчеркнула Хованская.

Ранее директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева заявила "Интерфаксу", что правительство может субсидировать тарифы ЖКХ для населения на время карантина из-за распространения коронавируса, но помощь должна быть адресной.

"Я убеждена, что людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации в данных обстоятельствах, государство обязано помочь. В том числе, может быть применена мера по освобождению от оплаты ЖКХ, но я за адресность этой поддержки. У нас есть проблемы с социальной помощью при оплате ЖКХ именно из-за низкой адресности", - сказала Разворотнева.

Она добавила, что эта мера должна быть направлена, в первую очередь, на людей, у которых снизился доход или они лишились работы из-за карантинных мер.

"Вторая задача, которая у нас стоит на долгосрочный период, - необходимо сделать максимально простым и быстрым сбор документов для подтверждение этого статуса. Потому что сейчас часть денег, которые выделяются, в том числе, на субсидии по ЖКХ, возвращается обратно в бюджет, поскольку людям сложно собрать справки, или, например, доехать до населенного пункта, где принимаются эти документы", - подчеркнула Разворотнева.

Она добавила, что в России необходимо перестроить эту систему и сделать возможным сбор необходимых документов онлайн.

"Сейчас действительно есть повод начать настраивать адресную программу поддержки, работающую автоматически. Хотя этот процесс небыстрый", - заключила эксперт.

В свою очередь, в пресс-службе Минстроя пока не комментируют данное предложение.

В среду СМИ сообщили, что депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов направил главе Минстроя Владимиру Якушеву предложение с просьбой освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.

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