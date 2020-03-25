Кинотеатры могут потерять до 12 млрд рублей из-за коронавируса

25.03.20 10:50

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Российские кинотеатры из-за ситуации с распространением коронавирусом, которая привела к закрытию части кинотеатров и отмене проката фильмов, может потерять 10-12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"На таком отрезке маленьком не посчитать, тем более мы еще пока в состоянии, когда одни закрылись, а другие еще нет. Пока мы исходим из того, что если вся история продлится до конца апреля, то по итогам года мы потеряем примерно 10-12 млрд рублей, это кассовые сборы, соответственно доходов кинотеатров", - сказал Березин.

Он отметил, что, по оптимистичным прогнозам, падение доходов произойдет примерно на 20% от доходов прошлого года.

Говоря о посещаемости кинотеатров, Березин отметил, что "прошлый уикенд, прошедшие выходные, он был худшим за последние 10 лет. На уикенде было примерно на 70% меньше зрителей, чем в обычной жизни было бы".

Ранее оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России рекомендует региональным властям временно закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры. В воскресенье, 22 марта, Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса.