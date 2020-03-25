Инфекционный госпиталь подготовлен к приему коронавирусных больных в Брянске

25.03.20 10:58

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Корпус №2 Брянской областной больницы переоборудован под инфекционный госпиталь, сообщили "Интерфаксу" в региональном департаменте здравоохранения.

"Подготовлено 20 общих коек и 6 реанимационных. В случае увеличения потребности можно организовать до 140 общих и 18 реанимационных мест", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "аппараты для искусственной вентиляции легких в достаточном количестве, есть защитные костюмы, в наличии необходимые лекарственные средства, в больнице трудятся пульмонологи, имеющие огромный опыт в лечении вирусно-бактериальных пневмоний".

В департаменте пояснили, что раньше в корпусе №2 размещался региональный сосудистый центр. Теперь пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения будут принимать в Брянской городской больнице №1 и областном кардиодиспансере.

"Оба медучреждения имеют необходимое диагностическое оборудование и опытный персонал", - добавил собеседник агентства.

В Брянской области зарегистрирован один случай заражения коронавирусной инфекцией. Женщина, вернувшаяся из ОАЭ, 22 марта была помещена в Брянскую областную инфекционную больницу. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.