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25.03.20 11:02

Японские журавли принесли весну на Южные Курилы

© РИА Новости. Андрей Соломонов
25 марта. Interfax-Russia.ru - Японские журавли вернулись с зимовки на Южные Курилы и принесли на острова весну, местных жителей просят любоваться птицами издалека и не беспокоить их, сообщает в среду пресс-служба государственного заповедника "Курильский".

"Обычно японские журавли прилетают на Кунашир в марте - в начале апреля. Конкретные даты прилета птиц зависят от погодных условий. Прилетая, они приносят на крыльях весну. В этом году первую пару журавлей госинспекторы заповедника "Курильский" встретили 12 марта на реке Серноводка", - говорится в сообщении.

16 марта еще одну пару птиц видели в районе озера Алигер, 19 марта во время орнитологических учетов на полуострове Весловский сотрудники заповедника встретили самку журавля по кличке "Белая" с партнером. На территории острова Кунашир, по данным сотрудников заповедника "Курильский", ежегодно гнездятся пять пар этих редких красивых птиц, еще 3-4 пары встречаются на островах Малой Курильской гряды в заказнике "Малые Курилы".

Самку японского журавля по кличке "Белая" сотрудники заповедника окольцевали в мае 2017 года. Также ей установили GPS-GSM логгер, благодаря которому уже три года орнитологи отслеживают перемещение птицы. Белая регулярно улетает на зимовку в Японию на остров Хоккайдо (район Бецукай), и каждую весну возвращается "домой" на Кунашир, чтобы вывести потомство. В 2018 году сотрудники заповедника окольцевали ее птенца, который получил имя Грин (по цвету кольца). Его уже не раз встречали на о. Хоккайдо с группой других журавлей.

"В 2019 году у Белой было два птенца. И вот пара снова вернулась. Мы надеемся, что и в этом году журавлиная семья вновь благополучно вырастит свое потомство", - сообщает пресс-служба заповедника.

Орнитологи отмечают, что журавли особенно уязвимы в период выведения птенцов (апрель-июнь). Насиживание продолжается 29-31 день. Беспокойство птиц в это время может привести к разорению кладки или гибели птенцов. В этой связи сотрудники заповедника призывают местных жителей и гостей острова, увидев журавлей, любоваться ими издалека. "Не беспокойте птиц, пытаясь подходить к ним близко. И, тем более, недопустимо преследовать журавлей, чтобы сфотографировать или с какой-либо другой целью. Давайте вместе сохраним этих редких птиц", - призывают специалисты.

Сотрудники заповедника ежегодно наблюдают за японскими журавлями на Южных Курилах. Особое внимание уделяют охране мест гнездования этих птиц в весенне-летний сезон.

Пресс-служба также напоминает, что Международный фонд 2020 год объявил годом охраны журавлей, а Рабочая группа по журавлям Евразии - Всемирным годом журавля. Союз охраны птиц России выбрал серого журавля птицей 2020 года в России.

В мире встречаются 15 видов журавлей. Из семи видов журавлей, обитающих в России, на Южных Курилах можно встретить представителей островной популяции японского (уссурийского) журавля (Grus japonensis).

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