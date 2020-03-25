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25.03.20 11:14

Ученые не исключают повторных сильных землетрясений близ Курил

© РИА Новости. Сергей Красноухов
25 марта. Interfax-Russia.ru - Повторные сильные землетрясения после произошедшего в районе Курил сейсмособытия магнитудой 7,6 возможны, однако ученые призывают не паниковать, сообщает в среду пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

"Повторные сильные землетрясения после сейсмического события, произошедшего 25 марта в районе Северных Курил, возможны, но оснований для паники у населения Камчатского края нет", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Совета по прогнозам ИВиС Алексея Соломатина.

Он отметил, что очаг мощного землетрясения находился напротив острова Парамушир в районе глубоководного желоба.

"Землетрясение произошло вне наиболее активной части сейсмогенной зоны, вероятность более сильного землетрясения в этом районе мала. Однако близко к этому району находится сейсмическая брешь. Именно в ней в ближайшие дни повышена опасность возникновения новых сейсмических событий с магнитудой до 7,7", - сказал Соломатин.

По мнению ученого, в Петропавловске-Камчатском, даже при самом неблагоприятном сценарии, сила толчков вряд ли достигнет 7 баллов.

"Сейсмостойкость зданий в городе рассчитана на 7-9 баллов", - напомнил эксперт.

Соломатин добавил, что сейчас события разворачиваются в соответствии с данным ранее долгосрочным прогнозом Совета по прогнозам ИВиС.

"Наиболее существенную долгосрочную сейсмическую опасность представляет сейсмическая брешь в районе юга Камчатки и Авачинского залива. Вероятность сильнейшего землетрясения с сейсмическим эффектом до 9 баллов в Петропавловске-Камчатском оценивается величиной 40-50% на следующие пять лет. Эти данные, как и ранее, являются основанием для увеличения темпов работ по сейсмоусилению зданий и сооружений. В ближайшей же перспективе необходимо усиленное наблюдение за более краткосрочными предвестниками в этом районе. Также следует начать работы по созданию и введению в эксплуатацию системы оперативного оповещения о сильных и катастрофических землетрясениях для городов Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск, разрабатываемой группой ученых под руководством директора Института вулканологии и сейсмологии Алексея Озерова", - отметил ученый.

Мощное землетрясение произошло в Тихом океане у Курильских островов в среду 14:49 по камчатскому времени (5:49 мск). Его магнитуда составила 7,6. Эпицентр находился в 226 км юго-восточнее г. Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир, в 438 км южнее Петропавловска-Камчатского. Жители столицы Камчатки ощутили подземные толчки силой не менее 5 баллов, на Парамушире ощущалось шестибалльное землетрясение. На Курилах была объявлена угроза цунами, которою через несколько часов сняли.

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