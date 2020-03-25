Парковку для грузовиков, доставляющих продовольствие, сделали бесплатной в Туле

25.03.20 11:16

© РИА Новости. Илья Питалев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Тулы временно приостановили взимание денег за стоянку на платных парковочных пространствах с грузовых автомобилей, доставляющих продовольствие, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Данная мера реализуется в период противодействия коронавирусной инфекции для обеспечения населения необходимыми товарами, в том числе продуктами и средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о введении в Тульской области с 16 марта режима повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Огранчиения введены до 12 апреля.

На сегодняшний день в регионе пять лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 1620 человек.