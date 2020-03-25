ЦБ РФ рекомендовал банкам оперативно предоставлять "ипотечные каникулы" из-за коронавируса

25.03.20 11:18

© РИА Новости. Максим Блинов

25 марта. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ рекомендовал банкам оперативно предоставлять "ипотечные каникулы" и реструктурировать потребкредиты гражданам, заболевшим коронавирусом, говорится в пресс-релизе регулятора.

Ранее ЦБ уже анонсировал меры поддержки для зараженных коронавирусом россиян, теперь рекомендации регулятора изложены в информационном письме, опубликованном на сайте ЦБ в среду.

"Подтвержденное наличие COVID-19 может являться причиной и для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита (займа), а также отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащие исполнение обязательств по договору", - поясняется в пресс-релизе.

Также в нем указано, что реструктуризацию ипотечным заемщикам с подтвержденным коронавирусом рекомендуется проводить, даже если гражданин ранее уже воспользовался правом на ипотечные каникулы.

"В случае неисполнения обязательств по ипотечным договорам заемщиком, у которого официально подтверждено заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией (или если заболевание подтверждено у кого-либо из проживающих с ним членов семьи), Банк России рекомендует кредиторам до 30 сентября 2020 года не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жилье заемщика и членов его семьи", - говорится в пресс-релизе.

Как следует из информационного письма, ЦБ также разрешает банкам не увеличивать резервы на возможные потери по кредитам, реструктурированным гражданам с коронавирусом. Микрофинансовые организации (МФО) и потребительские кооперативы тоже могут не создавать резервы по подобным займам, потому что ЦБ разрешает не признавать их реструктурированными.

"Страховым компаниям рекомендовано идти навстречу страхователю с подтвержденным заболеванием, если он обратится с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодические платежи страховщику", - говорится в пресс-релизе.

Если заболевший гражданин просит продлить срок предоставления в страховую компанию требуемых документов по страховому случаю, регулятор также рекомендует всем страховщикам принимать положительное решение по таким заявлениям и не начислять неустойку за нарушение сроков, если ситуация обусловлена подтвержденным наличием COVID-19.