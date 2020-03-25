Выезд за пределы муниципальных образований ограничат в Красноярском крае

25.03.20 11:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам районов принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований, сообщает пресс-служба правительства региона.

Это заявление было сделано во время видеоселектора с главами муниципалитетов, который был посвящен мерам по предупреждению распространения в крае коронавирусной инфекции.

"Принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе правительства уточнили, что ограничения коснутся служебных командировок муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений. Также, главам поручено вести разъяснительную работу среди жителей о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, за исключением случаев особой важности.

Глава региона также поручил чиновникам способствовать самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, руководителям важных и потенциально опасных объектов по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а работающим регулярно измерять температуру.

Кроме того, главы должны разработать меры поддержки предпринимателей, а также рекомендовать людям реже посещать торговые центры, парки, скверы, детские площадки и места массового скопления людей, отметил Усс.

При этом губернатор подчеркнул, что необходимо исключить распространение слухов и домыслов.

"Вирус паники пострашнее инфекции. В любой территории края люди должны обладать достоверной информацией, которая поможет им правильно поступать и укажет четкую ответственность за действия или бездействие", - сказал Усс.