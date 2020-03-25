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25.03.20 11:29

Глава Крыма запретил наращивать турпоток в апреле из-за коронавируса

© РИА Новости. Евгений Биятов
25 марта. Interfax-Russia.ru - Увеличение потока туристов в Крым в течение ближайшего месяца может быть опасно из-за распространения нового типа коронавируса, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Мое глубокое убеждение - в апреле никаких рывков на этот счет не делать. Апрель побережемся. Если хотим победить, надо навалиться и разрешить все до мая. Искусственно турпоток не наращиваем, не надо переориентировать рейсы и так далее", - сказал Аксенов в среду на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

По его словам, "никакие доходы от туротрасли" не покроют расходы на выявление зараженных и установление тех, кто с ними контактировал.

Как сообщалось, в Крыму выросло число бронирований отелей крупными операторами на майские праздники и лето, выкуплено от 35 до 90% предложений, авиакомпании заявляют о готовности увеличить число рейсов на полуостров.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт до 1 мая участок российско-украинской границы на севере полуострова для въезда иностранцев, вводится запрет на работу ночных клубов, кальянных, кинотеатров, бассейнов.

На полуострове под меднаблюдением на дому остаются около 2 тысяч человек, на карантине в больницах - больше 70 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у семи жителей республики, вернувшихся недавно из Франции, ОАЭ, Литвы и Бельгии. У четырех из них заболевание протекает бессимптомно, состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 180 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 495 человек.

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