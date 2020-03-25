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25.03.20 11:33
В Петербурге за неделю заболели ОРВИ 63 тыс. человек
При этом заболеваемость ОРВИ находится на уровне эпидпорога, говорится в сообщении.
Превышение порогового значения заболеваемости на 24% отмечено среди детей 7-14 лет. По данным управления, на понедельник приостановлен образовательный процесс в 57 группах 39 детских дошкольных учреждений.
Согласно результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, за 12-ю неделю обнаружены РС вирусы (рино, короновирусы, метопневмовирусы), а также вирусы гриппа типа: А(H1N1)pdm9, В.
За тот же период зарегистрировано 406 случаев с предварительным диагнозом "пневмония", показатель заболеваемости находится на уровне прошлой, 11-й недели, ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 8%, отмечают в управлении.
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