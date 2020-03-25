В Петербурге за неделю заболели ОРВИ 63 тыс. человек

25.03.20 11:33

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 марта. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге на с 16 по 23 марта зарегистрировано 63 тысячи случаев ОРВИ, что на 23% выше показателя заболеваемости неделей ранее, сообщило городское управление Роспотребнадзора.

При этом заболеваемость ОРВИ находится на уровне эпидпорога, говорится в сообщении.

Превышение порогового значения заболеваемости на 24% отмечено среди детей 7-14 лет. По данным управления, на понедельник приостановлен образовательный процесс в 57 группах 39 детских дошкольных учреждений.

Согласно результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, за 12-ю неделю обнаружены РС вирусы (рино, короновирусы, метопневмовирусы), а также вирусы гриппа типа: А(H1N1)pdm9, В.

За тот же период зарегистрировано 406 случаев с предварительным диагнозом "пневмония", показатель заболеваемости находится на уровне прошлой, 11-й недели, ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 8%, отмечают в управлении.