Шойгу: численность призывников за семь лет уменьшилась на 100 тысяч человек

25.03.20 11:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Число солдат-призывников в российской армии снижается, количество контрактников продолжает расти, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"За прошедшие семь лет существенно изменен кадровый состав Вооруженных Сил. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тысяч, то есть почти на 100 тысяч (человек), а численность контрактников превысила 405 тысяч, то есть увеличилась более чем в два раза", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что военнослужащими по контракту полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники.

В минувшую пятницу, глава Минобороны, выступая на коллегии ведомства, заявил, что всех призванных на военную службу этой весной протестируют на коронавирус.

"Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов", - заявил Шойгу 20 марта.

"Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются", - сказал министр.