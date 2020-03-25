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25.03.20 12:06

Оперштаб: число заражений Covid-19 в РФ за сутки выросло до 658

© РИА Новости. Денис Гришкин
25 марта. Interfax-Russia.ru - Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 163 до 658. Такую информацию сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Ранее о росте числа случаев до 658 в целом по России заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Оперштаб уточняет, что наибольшее количество заболевших - в Москве, за сутки в столице выявлено 120 человек с коронавирусом.

По информации штаба, еще по шесть новых случаев зарегистрировано в Московской области и Крыму, по четыре случая - в Псковской области и Краснодарском крае, по три - в Республике Саха (Якутия) и Оренбургской области, по два случая - в Тульской области, Республике Коми, Кабардино-Балкарской Республике и Пермской крае. По одному новому случаю в Брянской, Архангельской и Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также Ставропольском крае.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении.

"Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - заключается в нем.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции в РФ в среду пообещал строго наказывать губернаторов, которые пренебрегают мерами по противодействию коронавирусу.

"Прошу мне докладывать о ситуации на местах с распространением новой коронавирусной инфекции. Если губернатор или профильный министр не уделяют этой работе достаточное внимание, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем в такой опасный период недопустимо", - сказал Мишустин .

Он подчеркнул, что власти субъектов федерации должны быть готовы оперативно организовать места размещения в больницах для тех, кто заболеет коронавирусом.

Премьер рассказал, что поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек для размещения в случае необходимости больных коронавирусной инфекцией.

По словам Мишустина, руководители субъектов Федерации должны предоставить расчет количества коек, всех необходимых сопутствующих элементов - оборудования, количества врачей.

Данные "должны быть сверены, скоординированы и доложены (в оперативный штаб) до 27 марта".

Глава правительства также заявил, что координационный совет по противодействию коронавирусу подготовит новый комплекс мер для регионов, в том числе касающийся работы торговых точек.

"Сегодня мы подготовим рекомендательный перечень мер субъектам Федерации по ограничениям, связанным с работой магазинов, больших торговых центров", - сказал Мишустин.

Он отметил, что этот перечень мер руководителям субъектов Федерации на своем уровне необходимо принять.

"Это очень важная работа и прошу руководителей субъектов Федерации возглавить эту работу и доложить, как это было соответствующим образом поручено", - заявил Мишустин.

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