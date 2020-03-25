|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.03.20 12:06
Оперштаб: число заражений Covid-19 в РФ за сутки выросло до 658
"За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
Ранее о росте числа случаев до 658 в целом по России заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Оперштаб уточняет, что наибольшее количество заболевших - в Москве, за сутки в столице выявлено 120 человек с коронавирусом.
По информации штаба, еще по шесть новых случаев зарегистрировано в Московской области и Крыму, по четыре случая - в Псковской области и Краснодарском крае, по три - в Республике Саха (Якутия) и Оренбургской области, по два случая - в Тульской области, Республике Коми, Кабардино-Балкарской Республике и Пермской крае. По одному новому случаю в Брянской, Архангельской и Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также Ставропольском крае.
"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - заключается в нем.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции в РФ в среду пообещал строго наказывать губернаторов, которые пренебрегают мерами по противодействию коронавирусу.
"Прошу мне докладывать о ситуации на местах с распространением новой коронавирусной инфекции. Если губернатор или профильный министр не уделяют этой работе достаточное внимание, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем в такой опасный период недопустимо", - сказал Мишустин .
Он подчеркнул, что власти субъектов федерации должны быть готовы оперативно организовать места размещения в больницах для тех, кто заболеет коронавирусом.
Премьер рассказал, что поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек для размещения в случае необходимости больных коронавирусной инфекцией.
По словам Мишустина, руководители субъектов Федерации должны предоставить расчет количества коек, всех необходимых сопутствующих элементов - оборудования, количества врачей.
Данные "должны быть сверены, скоординированы и доложены (в оперативный штаб) до 27 марта".
Глава правительства также заявил, что координационный совет по противодействию коронавирусу подготовит новый комплекс мер для регионов, в том числе касающийся работы торговых точек.
"Сегодня мы подготовим рекомендательный перечень мер субъектам Федерации по ограничениям, связанным с работой магазинов, больших торговых центров", - сказал Мишустин.
Он отметил, что этот перечень мер руководителям субъектов Федерации на своем уровне необходимо принять.
"Это очень важная работа и прошу руководителей субъектов Федерации возглавить эту работу и доложить, как это было соответствующим образом поручено", - заявил Мишустин.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket