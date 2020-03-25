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25.03.20 12:17

Мишустин: 1,4 млрд руб. получат центр "Вектор", институт "Микроб" и лаборатории Роспотребнадзора

© РИА Новости. Екатерина Штукина
25 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 1,5 млрд рублей, выделенных из бюджета на борьбу с коронавирусом, получит новосибирский центр "Вектор" для разработки вакцины и эффективного лечения, институт "Микроб" и сеть лабораторий Роспотребнадзора для тестирования россиян, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Эти средства пойдут в первую очередь на расширение работ по созданию вакцины, а также тестированию и выбора эффективных из числа тех, которые разрабатываются и уже существующих. Этим займётся Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор". Кроме того, будет продолжено создание современных тест-систем", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию коронавирусу в среду.

Часть выделенных средств получит и научно-исследовательский институт "Микроб", который, по словам Мишустина, "активно участвует в борьбе с новой коронавирусной инфекцией".

Еще часть суммы уйдет на финансирование тестирования россиян.

"И конечно мы направим часть этой суммы в сеть лабораторных учреждений Роспотребнадзора на более обширное проведение диагностики новой коронавирусной инфекции у заболевших", - сказал Мишустин.

Премьер поручил министру финансов Антону Силуанову проконтролировать доведение этих средств до организаций уже в среду.

Вице-премьер Татьяна Голикова в совю очередь сообщила, что крупные частные лаборатории будут подключены к тестированию на коронавирус.

"Мы обсудили возможность подключения к тестированию крупных частных медицинских лабораторий. Уже две лаборатории на территории Москвы и Санкт-Петербурга приступят сегодня к тестированию. Посмотрим, как эта работа будет идти", - сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу.

В то же время, подчеркнула она, "вовлекая все лаборатории в эту работу, мы дали поручение Роспотребнадзору организовать их взаимодействие со службой, обязательный обмен данными, чтобы исключить ложно-положительные результаты".

Также, по ее словам, Роспотребнадзор "должен обеспечить контроль за биобезопасностью тех лиц, которые работают с материалом".

Голикова сообщила, что с конца января по настоящее время проведено 193 тыс. исследований, оно ведется в том числе на базе региональных государственных лабораторий. "Заявилась 141 лаборатория по 79 субъектам РФ. Уже сейчас предоставлены тесты 70 лабораториям из 36 регионов страны, они к этой работе приступили", - отметила вице-премьер.

Она добавила, что в этот перечень также включены 17 лабораторий Федерального медико-биологического агентства, в которых могут тестироваться граждане.

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