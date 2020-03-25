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25.03.20 12:20
Уголовное дело возбуждено в Крыму из-за холодных квартир для сирот
"В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Джанкойского района обязанностей по обследованию, приему и передаче жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено непригодное жилье, чем существенно нарушены их права и законные интересы", - сказала она.
Всего районная администрация предоставила сиротам четыре квартиры. Однако вскоре после получения ключей им пришлось съехать, потому что батареи не были подключены к системе централизованного теплоснабжения, крыша протекала, а стены покрылись плесенью, выяснили следователи.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Как сообщалось, крымские следователи в феврале возбудили уголовные дела против и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи и директора строительной фирмы из-за предоставления сиротам 25 квартир в новостройке без отопления.
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