Уголовное дело возбуждено в Крыму из-за холодных квартир для сирот

25.03.20 12:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 марта. Interfax-Russia.ru - Чиновники Джанкойского района на севере Крыма подозреваются в халатности при предоставлении квартир сиротам, сообщила представитель главного управления СКР по республике Ольга Постнова журналистам в среду.

"В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Джанкойского района обязанностей по обследованию, приему и передаче жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено непригодное жилье, чем существенно нарушены их права и законные интересы", - сказала она.

Всего районная администрация предоставила сиротам четыре квартиры. Однако вскоре после получения ключей им пришлось съехать, потому что батареи не были подключены к системе централизованного теплоснабжения, крыша протекала, а стены покрылись плесенью, выяснили следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщалось, крымские следователи в феврале возбудили уголовные дела против и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи и директора строительной фирмы из-за предоставления сиротам 25 квартир в новостройке без отопления.