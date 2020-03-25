Голикова призвала регионы ускорить передачу данных по охране здоровья пожилых

25.03.20 12:23

© РИА Новости. Григорий Соколов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала глав регионов и руководителей органов здравоохранения страны ускорить предоставление данных о мерах в отношении пожилых граждан и людей с сопутствующими заболеваниями и осложнениями.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса она напомнила, что такие данные регионы и руководство должны были представить правительству с 24 марта.

"Я еще раз обращаюсь к регионам страны - сроки, когда вы должны были представить информацию, наступили, представила сейчас только Республика Крым. Еще раз обращаюсь к руководителям регионов, к руководителям здравоохранения для того, чтобы эта работа была осуществлена как можно быстрее, поскольку мы неоднократно говорили о рисках, которые связаны с гражданами старшего возраста. Для нас очень важно позаботиться о здоровье этих граждан", - заявила Голикова.

Она уточнила, что такие сопутствующие заболевания, как сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания могут привести к более тяжелому течению инфекции.