Число жителей Прикамья, заразившихся коронавирусом, выросло до 5

25.03.20 12:33

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Еще два случая заражения коронавирусом COVID-19 выявлены у жителей Пермского края за минувшие стуки, общее число заразившихся жителей региона выросло до пяти, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона в среду.

"По состоянию на 25 марта в Пермском крае пять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За текущие сутки было выявлено два новых случая заражения", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального Минздрава, к утру среды в Пермском крае 2521 человек находились под наблюдением врачей, из них 39 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ. У всех взяты анализы на коронавирус.

До текущего дня в Прикамье было зафиксировано три завозных случая заражения коронавирусной инфекцией, пациенты проходят курс лечения.