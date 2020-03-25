Диспансеризация взрослых приостановлена в Новосибирской области из-за коронавируса

25.03.20 12:35

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Новосибирской области приостановили диспансеризацию взрослого населения, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В Новосибирской области временно приостановлена диспансеризация взрослого населения. Соответствующий приказ на основании распоряжения правительства РФ подписал министр здравоохранения региона Константин Хальзов", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава региона, предполагалось, что в 2020 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в регионе пройдут не менее 600 тыс. человек - примерно столько же, сколько и годом ранее.

Как сообщалось, 23 марта премьер РФ Михаил Мишустин распорядился временно приостановить проведение в России Всероссийской диспансеризации населения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.