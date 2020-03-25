Около трети туркомпаний к лету уйдут с рынка из-за пандемии коронавируса

25.03.20 12:37

© РИА Новости. Владимир Трефилов

25 марта. Interfax-Russia.ru - На фоне кризиса в туристической отрасли из-за пандемии коронавируса 30% туроператорских и турагентских компаний к лету могут уйти с рынка, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы находимся в состоянии идеального шторма - закрыты туристические направления, закрыт въезд в Россию из-за коронавируса. К этому дополнились еще и колебания валют, что создает определенные сложности с продажами вперед. Уже ясно, что отрасль выйдет из кризиса измененной - меньше будет компаний. По нашим оценкам, до 30% туроператорского и турагенсткого бизнеса к лету тихо закроются и перестанут существовать", - сказала она.

Ломидзе отметила, что уход компаний с рынка не будет связан с громкими банкротствами. "Они не обанкротятся в том понимании, что будут тысячи недовольных туристов, проблемы с вывозом и завозом. И уйдут не только потому, что сейчас есть сложности с прибыльностью бизнеса. Но и потому, что очень сильно накопилась усталость", - пояснила она.

Ломидзе подчеркнула, что, несмотря на тяжелое состояние туротрасли, она переживет кризис. "Стало понятно, что почти вся туриндустрия, въездной, выездной и внутренний туризм, туроператоры, турагенты, отельеры и гиды, компании, предоставляющие сопутствующие услуги, находятся в одинаково сложном положении. Это, как ни странно, вселяет надежду, что отрасль вся не погибнет", - заключила эксперт.