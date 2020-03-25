Число инфицированных коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до четырех человек

25.03.20 12:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 марта. Interfax-Russia.ru - Лабораторно подтверждены еще два случая заражения жителей Кабардино-Балкарии коронавирусной инфекцией, сообщила в среду агентству "Интерфакс-Юг" помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

"Два новых случая выявлены из числа госпитализированных ранее людей, которые контактировали с первыми заболевшими. Все они были своевременно госпитализированы и проходили медицинское обследование и тестирование", - сказала Шомахова.

По ее данным, в инфекционном госпитале находится 27 человек, у четверых из которых подтверждено заражение коронавирусом, а остальные находятся под наблюдением медиков.