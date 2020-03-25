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25.03.20 13:55
Первый случай коронавируса подтвержден в Ростовской области
"Пациентка с коронавирусом вернулась 21 марта из Таиланда с признаками болезни и была доставлена в инфекционный бокс, где и находилась все это время. Биоматериал пациентки был направлен в референс-центр "Вектор" для подтверждения диагноза. И только что получено подтверждение референс-центра", - цитирует пресс-служба слова губернатора Роствоской области Василия Голубева.
В сообщении отмечается, что состояние пациентки удовлетворительное, она будет находиться в инфекционном боксе 14 дней с момента поступления.
Как сообщает пресс-служба губернатора, по состоянию на 25 марта под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 1 тыс. 263 человека. За весь период в регионе наблюдением было охвачено 1 тыс. 917 человек, сняты с наблюдения - 654 человека. Лабораторией особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области проведено обследование 1059 человек, у всех проверенных ранее результат был отрицательный.
В пресс-службе добавили, что губернатор распорядился временно приостановить проведение массовых мероприятий после выявления на территории региона первого случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.
"В соответствии с новым распоряжением губернатора, в донском регионе временно приостановлено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно", - говорится в сообщении.
Также новые ограничения коснулись организаций, предоставляющих дополнительное образование, и спортивных секций.
"Устанавливается ограниченный режим работы организаций допобразования, допускающий проведение занятий только с письменного согласия родителей и в группах не более 15 человек. А в физкультурно-оздоровительных организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не более 30 человек", - отмечается в пресс-релизе.
С 16 марта в Ростовской области был введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На время действия режима ранее был установлен запрет на проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных публичных и иных мероприятий с участием свыше 500 человек.
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