Первый случай коронавируса подтвержден в Ростовской области

25.03.20 13:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 марта. Interfax-Russia.ru - Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ростовской области у женщины, которая вернулась из Таиланда, сообщает пресс-служба губернатора.

"Пациентка с коронавирусом вернулась 21 марта из Таиланда с признаками болезни и была доставлена в инфекционный бокс, где и находилась все это время. Биоматериал пациентки был направлен в референс-центр "Вектор" для подтверждения диагноза. И только что получено подтверждение референс-центра", - цитирует пресс-служба слова губернатора Роствоской области Василия Голубева.

В сообщении отмечается, что состояние пациентки удовлетворительное, она будет находиться в инфекционном боксе 14 дней с момента поступления.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по состоянию на 25 марта под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 1 тыс. 263 человека. За весь период в регионе наблюдением было охвачено 1 тыс. 917 человек, сняты с наблюдения - 654 человека. Лабораторией особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области проведено обследование 1059 человек, у всех проверенных ранее результат был отрицательный.

В пресс-службе добавили, что губернатор распорядился временно приостановить проведение массовых мероприятий после выявления на территории региона первого случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.

"В соответствии с новым распоряжением губернатора, в донском регионе временно приостановлено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно", - говорится в сообщении.

Также новые ограничения коснулись организаций, предоставляющих дополнительное образование, и спортивных секций.

"Устанавливается ограниченный режим работы организаций допобразования, допускающий проведение занятий только с письменного согласия родителей и в группах не более 15 человек. А в физкультурно-оздоровительных организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не более 30 человек", - отмечается в пресс-релизе.

С 16 марта в Ростовской области был введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На время действия режима ранее был установлен запрет на проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных публичных и иных мероприятий с участием свыше 500 человек.