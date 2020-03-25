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25.03.20 13:06
Один из четырех инфицированных COVID-19 жителей Башкирии - ребенок
"За истекшие сутки у нас количество заболевших увеличилось на одного. Итого их четверо: трое взрослых и один ребенок", - сказал Забелин на брифинге в среду.
Министр уточнил, что "состояние пациентов стабильное, удовлетворительное, они находятся на лечении в нашей инфекционной больнице".
По данным республиканского Минздрава, в Башкирии с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдаются 64 человек, среди которых шесть детей, обследовано 2270 человек.
В связи с угрозой распространения нового коронавируса власти Башкирии совместно с руководящими организациями основных конфессий рекомендовали принять необходимые меры предосторожности в храмах, сообщил советник совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Руслан Карамышев.
"Основные конфессии республики - православие и ислам - разместили информацию по этому поводу. (...) Совет улемов-богословов рекомендовал верующим отменить пятничные молитвы во всех мечетях Уфы, совершать молитвы дома. Но мечети у нас не закрыты, индивидуально там совершать обряды можно", - сказал он на брифинге в среду.
Карамышев добавил, что верующим рекомендовано "сократить число молящихся во время погребальных молитв, обязательно проводить дезинфекцию мечетей и не поддаваться панике", перевести обучение во всех духовных образовательных учреждениях в дистанционный режим, не посещать служения пожилым людям.
Священникам и настоятелям приходов, в частности, следует "использовать одноразовые ложечки для причастия, но не рекомендуется целовать руку священника, иконы, целовать крест и возлагать его на голову".
Накануне во вторник подтвердилась информация о четырех жителях Башкирии, инфицированных коронавирусом.
По данным республиканского Минздрава, в Башкирии с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдаются 64 человек, среди которых шесть детей, обследовано 2270 человек.
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