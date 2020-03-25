Один из четырех инфицированных COVID-19 жителей Башкирии - ребенок

25.03.20 13:06

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Среди зараженных коронавирусной инфекцией жителей Башкирии есть ребенок, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

"За истекшие сутки у нас количество заболевших увеличилось на одного. Итого их четверо: трое взрослых и один ребенок", - сказал Забелин на брифинге в среду.

Министр уточнил, что "состояние пациентов стабильное, удовлетворительное, они находятся на лечении в нашей инфекционной больнице".

По данным республиканского Минздрава, в Башкирии с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдаются 64 человек, среди которых шесть детей, обследовано 2270 человек.

В связи с угрозой распространения нового коронавируса власти Башкирии совместно с руководящими организациями основных конфессий рекомендовали принять необходимые меры предосторожности в храмах, сообщил советник совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Руслан Карамышев.

"Основные конфессии республики - православие и ислам - разместили информацию по этому поводу. (...) Совет улемов-богословов рекомендовал верующим отменить пятничные молитвы во всех мечетях Уфы, совершать молитвы дома. Но мечети у нас не закрыты, индивидуально там совершать обряды можно", - сказал он на брифинге в среду.

Карамышев добавил, что верующим рекомендовано "сократить число молящихся во время погребальных молитв, обязательно проводить дезинфекцию мечетей и не поддаваться панике", перевести обучение во всех духовных образовательных учреждениях в дистанционный режим, не посещать служения пожилым людям.

Священникам и настоятелям приходов, в частности, следует "использовать одноразовые ложечки для причастия, но не рекомендуется целовать руку священника, иконы, целовать крест и возлагать его на голову".

Накануне во вторник подтвердилась информация о четырех жителях Башкирии, инфицированных коронавирусом.

По данным республиканского Минздрава, в Башкирии с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдаются 64 человек, среди которых шесть детей, обследовано 2270 человек.