Карантин по ОРВИ ввели в 21 детсаде Иркутской области

25.03.20 13:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

25 марта. Interfax-Russia.ru - Работу 21 детского сада временно приостановили в Иркутской области в целях снижения заболеваемости ОРВИ среди воспитанников, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в среду в министерстве образования региона.

"Закрыты на карантин по ОРВИ 21 детский сад, в них 2 тыс. 69 воспитанников, по ОРВИ, ветряной оспе и паротиту - 63 группы в разных детсадах, 1 тыс. 212 воспитанников", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что в детсадах на входе у детей измеряют температуру тела. Группы воспитанников изолированы друг от друга, в том числе развивающие занятия проводятся отдельно.

Меры безопасности против распространения вирусных заболеваний усилены.