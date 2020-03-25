Песков: государство окажет помощь всем оказавшимся в кризисной жизненной ситуации

25.03.20 13:32

© РИА Новости. Сергей Гунеев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обсуждаются меры поддержки экономики и граждан в связи с кризисом - и такая помощь будет оказана.

"Вчера состоялось совещание, на котором началось комплексное обсуждение возможных мер поддержки и экономики нашей страны, малого и среднего бизнеса, граждан в отдельности. Естественно, эти обсуждения будут продолжены", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление главы "Роснано" Анатолия Чубайса о необходимости поддержки россиян и средств резервного фонда.

"Безусловно, государство обсуждает и намеренно оказывать помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с кризисом", - заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос об использовании средств резервного фонда, Песков сказал: "При необходимости государство задействует весь тот инструментарий, которым располагает страна".

"Распечатать кубышку - это не самоцель. Самоцель - оказать помощь. Помощь будет оказана", - подчеркнул Песков.