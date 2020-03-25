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25.03.20 13:32
Песков: государство окажет помощь всем оказавшимся в кризисной жизненной ситуации
"Вчера состоялось совещание, на котором началось комплексное обсуждение возможных мер поддержки и экономики нашей страны, малого и среднего бизнеса, граждан в отдельности. Естественно, эти обсуждения будут продолжены", - сказал Песков в среду журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление главы "Роснано" Анатолия Чубайса о необходимости поддержки россиян и средств резервного фонда.
"Безусловно, государство обсуждает и намеренно оказывать помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с кризисом", - заявил Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос об использовании средств резервного фонда, Песков сказал: "При необходимости государство задействует весь тот инструментарий, которым располагает страна".
"Распечатать кубышку - это не самоцель. Самоцель - оказать помощь. Помощь будет оказана", - подчеркнул Песков.
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