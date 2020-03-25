Смоленский губернатор раскритиковал замглавы депздрава за поездку в Египте

25.03.20 13:35

© РИА Новости. Сергей Гунеев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Смоленской области Алексей Островский подверг критике действия первого заместителя начальника регионального департамента здравоохранения Кристины Рябковой, которая во время пандемии коронавируса уехала в отпуск в Египет, говорится в сообщении областной администрации.

"Отпуск был согласован ей до введения ограничительных мер - 21 февраля. В то же время Рябковой необходимо было подумать об этической составляющей данного вопроса. Как первый заместитель начальника департамента Смоленской области по здравоохранению, Кристина Александровна вместо отдыха за границей должна была прервать свой отпуск в интересах сохранения жизни и здоровья смолян и вместе со своими коллегами ежедневно, 24 часа в сутки, выполнять свой служебный долг на территории региона", - цитируются в пресс-релизе слова губернатора.

Отмечается, что ее поведение будет рассмотрено комиссией по соблюдению госслужащими указа "О введении режима повышенной готовности" на территории региона, направленного на противодействие угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Однако, по мнению губернатора, Рябкова должна принять самостоятельное решение об увольнении.

"Считаю, что Рябкова, не дожидаясь выводов комиссии, должна принять самостоятельное решение о прекращении работы в замещаемой должности", - сказал он.

Рябкова находилась в отпуске с 15 марта по 25 марта. В настоящее время она вернулась в страну и находится на домашнем карантине.