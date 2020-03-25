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25.03.20 13:41
Ульяновские власти призвали пожилых людей соблюдать домашний режим
Пресс-служба губернатора и областного правительства сообщает, что соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности, который был принят 13 марта в целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что данные рекомендации распространяются на период с 26 марта по 12 апреля.
"Сегодня, как никогда, важно позаботиться о людях старшего поколения. К сожалению, коронавирус опасен в первую очередь для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. По возможности, надо помочь им пройти этот непростой период. Важно максимально окружить заботой тех, кто в этом особо нуждается, помочь одиноко проживающим и обеспечить их всем необходимым", - приводятся в сообщении слова Морозова.
Отмечается, что пожилым ульяновцам и гражданам со сниженным иммунитетом окажут все меры адресной социальной помощи.
В частности, будет организована доставка лекарств льготникам. Также для этой категории людей будет предусмотрена возможность оформления больничных без посещения поликлиник.
Пожилые ульяновцы могут обратиться за помощью в мониторинговый центр, позвонив на номер 112. Здесь же можно получить ответы на все вопросы, связанные с пандемией коронавируса.
Пресс-служба сообщает, что в регионе начнет действовать социальный проект "Санаторий на дому", в рамках которого гражданам группы риска будут предоставлены социально-реабилитационные, психологические услуги, консультации по вопросам профилактики здорового образа жизни и питания на дому.
"Также в местах массового скопления людей будут разделены потоки посетителей. Специалисты отделений социальной защиты населения ведут прием пожилых и граждан группы риска в понедельник, среду и пятницу. Для того, чтобы пенсионеры смогли самостоятельно закупаться продуктами, в магазинах выделены утренние часы - с 8:00 до 10:00. В это время для них будут действовать специальные акции в торговых сетях", - говорится в сообщении.
Также пожилым людям и гражданам из группы риска предоставят определенные часы для посещения ими медицинских учреждений.
"Кроме того, в рамках оказания поддержки школьникам Ульяновской области, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, будут выдаваться продуктовые наборы", - отмечается в пресс-релизе.
В Ульяновской области по состоянию на среду зафиксирован единственный подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией.
По информации властей, всего в Ульяновскую область из неблагополучных регионов мира прибыло 940 человек, 859 человек находятся под наблюдением врачей, остальные сняты с наблюдения, 15 - госпитализированы с ОРВИ.
13 марта в регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции распоряжением губернатора введен режим повышенной готовности.
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