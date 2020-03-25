Целительный вдох: российские ученые создали ингалятор, который поможет лечить COVID-19
  
В беде не оставят: туротрасль Приморья поддержат займами под 1,5% годовых
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
25.03.20 13:41

Ульяновские власти призвали пожилых людей соблюдать домашний режим

© РИА Новости. Александр Кряжев
25 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал граждан в возрасте старше 65 лет, а также людей из группы риска оставаться дома, минимизировав выход на улицу и ограничив посещение общественных мест.

Пресс-служба губернатора и областного правительства сообщает, что соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности, который был принят 13 марта в целях недопущения

распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что данные рекомендации распространяются на период с 26 марта по 12 апреля.

"Сегодня, как никогда, важно позаботиться о людях старшего поколения. К сожалению, коронавирус опасен в первую очередь для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. По возможности, надо помочь им пройти этот непростой период. Важно максимально окружить заботой тех, кто в этом особо нуждается, помочь одиноко проживающим и обеспечить их всем необходимым", - приводятся в сообщении слова Морозова.

Отмечается, что пожилым ульяновцам и гражданам со сниженным иммунитетом окажут все меры адресной социальной помощи.

В частности, будет организована доставка лекарств льготникам. Также для этой категории людей будет предусмотрена возможность оформления больничных без посещения поликлиник.

Пожилые ульяновцы могут обратиться за помощью в мониторинговый центр, позвонив на номер 112. Здесь же можно получить ответы на все вопросы, связанные с пандемией коронавируса.

Пресс-служба сообщает, что в регионе начнет действовать социальный проект "Санаторий на дому", в рамках которого гражданам группы риска будут предоставлены социально-реабилитационные, психологические услуги, консультации по вопросам профилактики здорового образа жизни и питания на дому.

"Также в местах массового скопления людей будут разделены потоки посетителей. Специалисты отделений социальной защиты населения ведут прием пожилых и граждан группы риска в понедельник, среду и пятницу. Для того, чтобы пенсионеры смогли самостоятельно закупаться продуктами, в магазинах выделены утренние часы - с 8:00 до 10:00. В это время для них будут действовать специальные акции в торговых сетях", - говорится в сообщении.

Также пожилым людям и гражданам из группы риска предоставят определенные часы для посещения ими медицинских учреждений.

"Кроме того, в рамках оказания поддержки школьникам Ульяновской области, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, будут выдаваться продуктовые наборы", - отмечается в пресс-релизе.

В Ульяновской области по состоянию на среду зафиксирован единственный подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации властей, всего в Ульяновскую область из неблагополучных регионов мира прибыло 940 человек, 859 человек находятся под наблюдением врачей, остальные сняты с наблюдения, 15 - госпитализированы с ОРВИ.

13 марта в регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции распоряжением губернатора введен режим повышенной готовности.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.03.20 14:51
Временный запрет на проведение любых массовых мероприятий вводится в Москве
.
  25.03.20 14:14
Арест Абызова продлен до 25 июня
.
  25.03.20 13:37
Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам
.
  25.03.20 13:23
Количество заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 410 человек
.
  25.03.20 08:13
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов
.
  24.03.20 16:35
Исторический и Пушкинский музеи прогнозируют миллионные убытки из-за коронавируса
.
  24.03.20 14:55
Собянин: около 500 человек в Москве находятся под подозрением на коронавирус
.
  24.03.20 13:10
ФСО создает штаб по борьбе с коронавирусом
.
  24.03.20 12:54
Оперштаб: из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 пациентов
.
  24.03.20 11:54
В строительстве инфекционного центра в новой Москве задействуют до 6 тыс. человек


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket