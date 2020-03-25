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25.03.20 13:43

Пострадавшие при затоплении кипятком мини-отеля в Перми выписаны из пермских больниц

© РИА Новости. Башир Алиев
25 марта. Interfax-Russia.ru - Пермские врачи выписали из стационара последнего пострадавшего в результате затопления мини-отеля "Карамель", сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

"Последний пациент, пострадавший в происшествии в мини-отеле "Карамель", выписан из больницы в Перми в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, еще одна женщина находится на лечении в Москве.

Ее состояние не смогли прокомментировать в краевом Минздраве.

Как сообщалось, в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение гостиницы, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них были госпитализированы.

Пострадавшие получили ожоги от 15 до 35% площади тела.

Следователи задержали предпринимателя Сергея Щербакова. По версии следствия, в 2016 году Щербаков незаконно перепланировал принадлежащий его отцу подвал жилого дома и организовал там мини-отель. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), в настоящее время он арестован.

Кроме того, сотруднику надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разифу Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности. По данным следователей, краевой главк МЧС в феврале 2019 года выявил нарушения, исключающие работу мини-отеля, однако отель продолжил работать. С Исмакаева взяли подписку о невыезде.

Расследованием уголовных дел занимается центральный аппарат СК России.

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