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25.03.20 13:43
Пострадавшие при затоплении кипятком мини-отеля в Перми выписаны из пермских больниц
"Последний пациент, пострадавший в происшествии в мини-отеле "Карамель", выписан из больницы в Перми в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, еще одна женщина находится на лечении в Москве.
Ее состояние не смогли прокомментировать в краевом Минздраве.
Как сообщалось, в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение гостиницы, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них были госпитализированы.
Пострадавшие получили ожоги от 15 до 35% площади тела.
Следователи задержали предпринимателя Сергея Щербакова. По версии следствия, в 2016 году Щербаков незаконно перепланировал принадлежащий его отцу подвал жилого дома и организовал там мини-отель. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), в настоящее время он арестован.
Кроме того, сотруднику надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разифу Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности. По данным следователей, краевой главк МЧС в феврале 2019 года выявил нарушения, исключающие работу мини-отеля, однако отель продолжил работать. С Исмакаева взяли подписку о невыезде.
Расследованием уголовных дел занимается центральный аппарат СК России.
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