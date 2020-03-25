Крашенинников анонсировал поправки в КоАП за нарушение режима карантина

25.03.20 13:47

© РИА Новости. Илья Питалев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство в четверг внесет в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение условий карантина незараженными гражданами, заявил в среду глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Будут вноситься поправки в КоАП. Мы ждем завтра от правительства соответствующие предложения. Поправки будут предлагать ответственность за нарушение карантина теми, кто не заболел", - сказал Крашенинников "Интерфаксу".

Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин и Крашенинников внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина (санитарно-эпидемиологических правил) зараженными людьми, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.

Документ предлагает изменения в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Наказание предлагается установить в виде штрафа на суму от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.