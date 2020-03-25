Шойгу: ВС РФ начали проверку готовности к борьбе с коронавирусом

25.03.20 13:58

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 марта. Interfax-Russia.ru - В российской армии началась проверка уровня готовности для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусом, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал он.

"Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов Федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств", - сказал он

По словам Шойгу, проверка пройдет с 25 по 28 марта по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.