Арест Абызова продлен до 25 июня

25.03.20 14:14

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока содержания под стражей бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

"Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Абызова на три месяца до 25 июня", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, Мосгорсуд продлил на аналогичный период срок содержания под стражей предполагаемым соучастникам - экс-директору "СИБЭКО" Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галине Фрайденберг, президенту Новосибирской региональной федерации самбо, бывшему члену совета директоров "СИБЭКО" Николаю Степанову, заместителю генерального директора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и экс-гендиректору "РЭС" Сергею Ильичеву.

Абызов был задержан в марте 2019 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 289 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Абызов отрицает все обвинения.

Следствие ранее заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.